قبول استقالة الرئيس التنفيذى للخطوط الكويتية

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية أن مجلس إدارتها قبل استقالة عادل الصانع من منصب الرئيس التنفيذي للشركة وكلف مساعده لشئون العمليات عيسى الحداد بمهامه بالوكالة بالإضافة إلى عمله، وذلك اعتبارا من اليوم الأحد.قالت الشركة، في بيان، إن مجلس الإدارة قدم "الشكر والامتنان للصانع على جهوده الطيبة في خدمة الناقل الوطني خلال فترة توليه منصب الرئيس التنفيذي متمنيا له دوام التوفيق والنجاح في المستقبل".لم يذكر البيان سببا لاستقالة الصانع، الذي تولى مهام الرئيس التنفيذي بالوكالة في سبتمبر الماضي خلفا للرئيس التنفيذي الأسبق كامل العوضي.