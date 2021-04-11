النمسا: 200 ألف تلقوا لقاح كورونا خلال 3 أيام

ذكرت وزارة الصحة النمساوية، اليوم الأحد، أن 200 ألف شخص تلقوا لقاح فيروس كورونا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، وهو ما يدل على تسارع وتيرة توزيع اللقاحات في البلاد.وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الأحد، أنه خلال يوم الجمعة الماضي فقط تم تطعيم 77 ألفًا و36 شخصًا، مؤكدة استعداد مختلف الولايات لتوزيع اللقاحات بكميات كبيرة وبشكل سريعوأشارت إلى أن إجمالي الأشخاص الذين تلقوا لقاحات كورونا في البلاد بلغ مليونين و90 ألف شخص، وأغلبهم في الشريحة العمرية فوق 65 عامًا، و44% منهم تلقوا جرعة واحدة من اللقاح، لافتة إلى أن حملة التطعيم تركز حاليًا على شريحة المرضى المعرضين لمخاطر عالية.