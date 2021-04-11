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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

30 صيدليا يحصلون على ماجستير إدارة العمال من «البحرية للعلوم»

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:00 م
الأكاديمية العربية
الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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احتفلت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بتخريج 120 دارسا من الحاصلين على درجة ماجستير إدارة الأعمال المهني "عربيإنجليزي" والبرنامج المشترك مع جامعة "أوتونوما" برشلونة أسبانيا دفعة فبراير 2020-2021، من بينهم 30 صيدليًا، بحضور المستشار محمد فكري، الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، والدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الاكاديمية، ونائبه الدكتور علاء عبدالباري، والدكتور شيرين جمال، عميد كلية الدراسات العليا بالأكاديمية.

وتقدم المستشار محمد فكري، بالتهنئة لجميع الصيادلة الحاصلين على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية البحرية، متمنيًا لهم التوفيق فيما هو قادم، مشيدًا بتعاون الأكاديمية مع نقابة الصيادلة وتقديم خصم 40% للصيادلة.

وأضاف فكري، أن نقابة الصيادلة وقعت بروتوكولا مع الأكاديمية العربية منذ 7 سنوات لتقديم خصم للصيادلة وأعضاء المهن الطبية للحصول على ماجستير إدارة الأعمال "MBA" باللغتين العربية والإنجليزية، ودكتوراة إدارة الأعمال "DBA"، واستفاد من الخصم خلال هذه الفترة ما يزيد عن 1200 صيدلي، و300 آخرين من أعضاء المهن الطبية.

من جهته، وصف الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية العربية، دفعة فبراير 2021-2020 بدفعة"التحدى" لتخرجهم في ظل ظروف "أزمة كورونا"، مشيدًا بإصرارهم على استكمال الدراسة واجتهادهم ليأتى يوم الحصاد والبهجة بحصولهم على درجة الماجستير من أعلى درجات الائتمان والاعتماد.

وأضاف عبدالغفار، أن الدراسة تشمل كافة التخصصات الطبية والعلمية التى تصل لأكثر من 16 تخصصا جميعها تتواكب مع التطورات الحالية في مجالات العمل المختلفة، مشدداَ على حرص الأكاديمية على اختيار نخبة من أفضل المحاضرين المتميزين لتخريج دفعات متميزة، مشيرا إلى أن الأكاديمية ستحتفل العام القادم بمرور 50 عاما على تأسيسها، استطاعت خلال هذه الفترة بأن تكون منارة للعلم تفتح أبوابها لكافة العلوم الحديثة التي تنهض بالدولة المصرية.

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