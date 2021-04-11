باحث تونسى: التقارب التونسى المصرى أزعج الإخوان فى البلاد

قال منذر العلوي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة التونسية، اليوم الأحد، إن التقارب الرسمي التونسي المصري يزعج الإخوان في تونس، فضلًا عن إزعاجهم من موقف الرئيس التونسي قيس سعيد الواضح والمتجدد الرافض للتعامل معهم ولمهادنتهم.وأضاف العلوي، وفقا لمنصة العين الإخبارية الإماراتية، أن هذه المهادنات العدوانية والتدوينات ضد سعيد والزيارة إلى مصر، كشفت وجه الإخوان القبيح وعرت حقيقتهم المعادية للسلام في المنطقة العربية.وأكد أن "منظومة ما يسمى الربيع العربي التي تدافع عنها الحركة الإخوانية أصبحت من الماضي بعد أن خربت الأوطان وزلزلت المنظومات الأمنية للعديد من الدول".وتابع قائلا: "هذا التقارب تجسده زيارة أولى من نوعها يؤديها سعيد إلى دولة شقيقة خارج سياق التحولات الكبرى في ليبيا المجاورة لتونس وذات التأثير الجلل على الوضعين العام والإقليمي في البلاد".ويذكر أنه، بدأ الرئيس التونسي يوم الجمعة زيارة إلى مصر هي الأولى من نوعها تختتم اليوم الأحد، وبحث مع السيسي القضايا الإقليمية والدولية، واتفقا على تعزيز التعاون في مجال مكافحة الإرهاب.