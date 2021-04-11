2198 إصابة جديدة بكورونا فى التشيك

سجلت السلطات في التشيك، اليوم الأحد، 2198 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.وذكر راديو "براغ الدولي" أن عدد الحالات التي تتلقى العلاج داخل المستشفيات انخفض إلى أدنى مستوياته منذ 27 ديسمبر الماضي، إذ بلغ أمس 5271 حالة.وبالنسبة لعدد جرعات لقاح فيروس كورونا، أفادت بيانات وزارة الصحة بأنه تم توزيع 27 ألفا و979 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا" أمس السبت.