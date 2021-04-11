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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:30 م
أعمال رصف طريق الرى
أعمال رصف طريق الرى
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إنه جار استكمال أعمال الرصف ورفع كفاءة وتأهيل الطرق والشوارع الداخلية بمركز القوصية ضمن اعتمادات خطة الرصف للعام المالي الحالي 2020-2021.

ولفت إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لتنفيذ مشروعات وتحسين ورفع كفاءة ورصف الطرق التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات، مشددًا على التواجد الميداني لرؤساء الوحدات المحلية والقروية للمتابعة الدورية لهذه المشروعات الجاري تنفيذها على أرض المحافظة والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة.

وتابعت هويدا شافعي، رئيس مركز ومدينة القوصية، استكمال خطط الرصف بالمركز بخطة المالى الحالي 2020-2021 وذلك ضمن برنامج رد الشىء لأصله، من خلال البدء في أعمال إعادة الرصف لشارع الري بداية من الطريق الزراعي وحتى شارع الجناين، مرورًا بشارع المستشفى والثانوية بنين بمدينة القوصية ويشرف على أعمال الرصف الهيئة العامة للطرق ضمن بروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التنمية المحلية ووزارة النقل لرفع كفاءة الطرق المحلية حيث قامت الشركة المنفذه بإلقاء التربة الزلطية بعد أعمال التسوية والكشط للشوارع تهميدا لرصفها لاستكمال فتح شرايين مركز القوصية وتحقيق السيولة المرورية والارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير طرق تعكس شكل حضارى لمدينة القوصية.
استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط
استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط
استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط
استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط
استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط
استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

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