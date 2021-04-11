رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة التضامن: نسعى لتغيير صور الكفالة ضمن حلم «مصر بلا مؤسسات»

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:55 م
نيفين القباج
نيفين القباج
ولاء جمال
طباعة
بدأت منذ قليل فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مص، بالشراكة مع اليونيسيف، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلى اليونيسيف، ومحمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، لأن الأسرة هي المكان الطبيعي لنشأة الطفل و"نحلم بمصر بلا مؤسسات".

وأضافت القباج: "نستهدف التوسع في منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات مع ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبة لرفع قدرات الأسر الكافلة وإثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير اليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام فى نشر الوعى الكافى بمنظومة الأسر البديلة وتغير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة"، لافتة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر وعندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية فنحن نتحدث عن حماية اجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتاهيل والتنمية والدمج.

موضوعات متعلقة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة الزاوية»: أنا اللي في الفيديو


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب