وزيرة التضامن: نسعى لتغيير صور الكفالة ضمن حلم «مصر بلا مؤسسات»

بدأت منذ قليل فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مص، بالشراكة مع اليونيسيف، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلى اليونيسيف، ومحمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة للأسرة والطفولة.وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن منظومة الأسر البديلة تؤكد أن رعاية الطفل داخل أسرة تهدف إلى التنشئة السليمة وبما يحقق المصلحة الفضلى للأطفال، لأن الأسرة هي المكان الطبيعي لنشأة الطفل و"نحلم بمصر بلا مؤسسات".وأضافت القباج: "نستهدف التوسع في منظومة الأسر البديلة وتقليل عدد المؤسسات مع ميكنة المنظومة بالكامل وتوفير دورات تدريبة لرفع قدرات الأسر الكافلة وإثقالها بالخبرات المختلفة مع توفير اليات متابعة مستمرة وقاعدة بيانات يتم تحديثها باستمرار مع أهمية الدور الذي يقوم به الإعلام فى نشر الوعى الكافى بمنظومة الأسر البديلة وتغير الصور النمطية داخل المجتمع عن الكفالة"، لافتة إلى أن ملف الحماية الاجتماعية مرتبط بملف الفقر وعندما نتحدث عن ملف الحماية الاجتماعية فنحن نتحدث عن حماية اجتماعية متكاملة تتضمن محاور متكاملة من الحماية والرعاية والتاهيل والتنمية والدمج.