مصطفى موسى: أفوض الرئيس في اتخاذ القرارات المناسبة للحفاظ على أمن مصر

قال المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، إن التعنت الإثيوبي يقف ورائه قوى شر معروفة تحدث عنها سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغلب أحاديثه وكلماته عربيا وإقليميا وإفريقيا ودوليا، وهو أسلوب المماطلة سيلحق بها الضرر الجسيم وخسائر كبرى لأن نواياها الخبيثة قد انكشفت تماما أمام الرأي العام الدولي والعربي والإفريقي والإقليمي.وأكد موسى ثقته في الدبلوماسية المصرية والجهات المعنية والسيادية بأن لديهم كافة أدوات وآليات وقوى الردع التي تكفل حق الشعب المصري في المياه والحياة.وأشاد بالاتفاقيات العسكرية المشتركة التي وقعت مؤخرا مع أوغندا وبروندي والعديد من دول مياه حوض النيل، بالإضافة للمناورات العسكرية المشتركة مع السودان لتكون رسائل شديدة اللهجة لإثيوبيا، كما يؤكد أن مصر تمتلك كافة الحلول وبمباركة أوروبية ودولية وإقليمية قبل العربية، لأن إثيوبيا تعتدي على حقوق مصر والسودان في مياه حوض النيل وتريد تعطيش الشعبين المصري والسوداني.وأبدى موسى مصطفى تأييده الكامل لكل القرارات والإجراءات والخطوات التي تتخذ الآن وأيضا في المستقبل من قبل القيادة السياسية برئاسة الرئيس السيسي وكافة الجهات المعنية للحفاظ على أمن واستقرار مصر.ودعا موسى مصطفى جموع الشعب المصري في كل القرى والنجوع والمحافظات وشتى أنحاء مصر للوقوف والاصطفاف خلف القيادة السياسية ضد ما يحاك للدولة المصرية من مؤامرات ومخططات دنيئة وخبيثة من قبل قوى الشر وجماعة الإخوان الإرهابية.وشدد على ثقة الشعب المصري في الرئيس السيسي والجيش المصري وكافة الجهات ومؤسسات الدولة في الحفاظ على حقوقهم في مياه النيل وفي حمايتهم ضد أي مخاطر أو مهددات تهدد أمن واستقرار الدولة المصرية.كما طالب موسى الشعب المصري بعدم أخذ أية معلومات تهم قضية سد النهضة إلا من الجهات الرسمية والمعنية وعدم الالتفات للأخبار الكاذبة والشائعات.وأوضح أن حزب الغد بكل قياداته وأماناته يفوضون الرئيس السيسي والجيش المصري وكافة مؤسسات الدولة المصرية في اتخاذ ما يروه مناسبا من قرارات وإجراءات وخطوات للحفاظ على حق مصر في مياه النيل.