شعب كنيسة بورسعيد يودع القمص صليب حكيم بعد وفاته بكورونا

تشهد كنيسة العزراء مريم والملاك ميخائيل، في الرابعة عصرًا، صلاة الجنازة على القمص صليب حكيم، كاهن عام الأنشطة بإيبراشية بورسعيد، وذلك أثر وفاته متأثرًا بإصابته بكورونا.وأعلنت مطرانية بورسعيد، وفاة القمص صليب حكيم كاهن عام الأنشطة بإيبارشية بورسعيد، عن عمر يناهز ٧٦ عاما، حيث ولد فى عام 1945، وسيم كاهنًا 1998، وسافر الي السماء بعد حياة حافلة بالخدمة والبذل تناهز الـ 23 عامًا خادما باذلا فى خدمة المذبح، وخدمة الأنشطة الكنسية وبيوت المؤتمرات.من جانبه تقدم نيافة الانبا تادرس بالأصالة عن نفسه وباسم الآباء الكهنة والشمامسة والخدام والمكرسات، بخالص التعزية للأسرة، راجيا من الله نياحا لروحه الطاهرة فى أحضان أبائنا القديسين.