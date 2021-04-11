الأنبا توما في تهنئة محافظ سوهاج: نصلي يوميا لأجل الرئيس

هنأ صاحب النيافة الأنبا توما حبيب مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك سيادة محافظ سوهاج بمناسبة العيد القومي للمحافظة.وقال الأنبا توما في تهنئته:" إن الكنيسة تصلي في كل قداس من أجل الرئيس والجند والوزراء والأراخنة والمشيرين والجموع وجيراننا ومداخلنا ومخارجنا".بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.