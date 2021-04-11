خالد مجاهد يصادر هواتف الصحفيين ويمنعهم من تغطية جولة وزيرة الصحة فى قنا

انسحب صحفيون وإعلاميون من تغطية جولة وزيرة الصحة والسكان، الدكتورة هالة زايد، في محافظة قنا، وذلك اعتراضًا على سوء معاملة الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة لشئون الإعلام، للصحفيين.ومنع «مجاهد» صحفيين وإعلاميين من تصوير الجولة، كما اختطف هواتف بعض الزملاء قائلًا: «الوزيرة بتتوتر من التليفونات».وطالبت اللجنة النقابية للصحفيين في قنا، الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بالتدخل للتحقيق في الواقعة، بشأن الممارسات «غير المقبولة» التي تصدر من مساعد وزيرة الصحة ومنع الصحفيين من أداء عملهم.