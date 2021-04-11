التحفظ على 1.6 طن «سكر حر» فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية، التحفظ على 1.6 طن "سكر حر" معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية داخل مصنع تعبئة قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسئول على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع لتعبئة السلع الغذائية "سكر حر" غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.وتمت مداهمة المخزن وألقي القبض على المدير المسئول وبتفتيشه عثر على 1.6 طن "سكر حر" معبأة داخل شكائر غير صالحة للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.