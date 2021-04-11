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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:12 م
محافظ أسيوط
محافظ أسيوط
أسيوط _ محمد أبو شادي:
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أعلنت محافظة أسيوط، عن مد ساعات العمل، بمراكز تلقي لقاح فيروس كورونا "كوفيد- ١٩"، خلال شهر رمضان الكريم، طبقا لما أقرته وزارة الصحة، لتبدأ من ‪الساعة ٩ صباحًا‬ حتى الـ‪١٠ مساءً‬، على أن تظل مواعيد عمل مراكز تطعيم اللقاحات كما هي خلال ساعات النهار، مع مد العمل حتى العاشرة مساء خلال شهر رمضان لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط، اللواء عصام سعد، أنه يتم تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بـ4 مستشفيات تم تحديدها بمراكز المحافظة لاستقبال المواطنين هي المركز الصحي الحضري بالوليدية بحي شرق ومستشفى الإيمان العام بالأربعين بحي غرب ووحدة صحة الأسرة ببني زيد بوق بمركز القوصية "طريق أسيوط- ديروط الزراعي" ووحدة صحة الأسرة بنزلة باقور بمركز أبوتيج "طريق أسيوط- سوهاج الزراعي" وذلك بناء على التسجيل المسبق على موقع وزارة الصحة وتحديد مواعيد وأماكن تلقي اللقاح، منوهًا بأنه بالنسبة للمواطنين غير القادرين على التسجيل يرجى توجيههم بالاتصال على الخط الساخن ١٥٣٣٥ للمساعدة في التسجيل، ولا يتم تطعيم المتصل إلا بعد وصول رسالة له بالموعد ومكان التطعيم.

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