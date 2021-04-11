تفاصيل لقاء الرئيس التونسي برئيس البرلمان العربي في القاهرة

أكد الرئيس قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، أن البرلمان العربي يضطلع بدور مهم ومحوري للتعبير عن إرادة الشعوب العربية وهو أداة دفع محورية للدفاع عن قضايا الأمة العربية ومقدراتها والعمل على تعزيز العمل العربي المشترك بما يسهم في تنمية المجتمعات العربية والدفاع عن قضاياها العادلة.وأعرب رئيس الجمهورية التونسية، خلال استقباله، بمقر إقامته بقصر القبة بالقاهرة، رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي، عن دعمه للبرلمان العربي ودوره البناء، مشيدًا بدور المنظمة في تعزيز العمل العربى المشترك، وفي تحصين المجتمعات العربية من كل مظاهر التطرف والتفاعل مع الأوضاع الإقليمية المتسارعة وفق رؤى واستراتيجية جديدة وهو ما يدعم العمل البرلماني على المستوى العربي ويعزز من تواجدها للدفاع عن مقدرات الأمة.من جهته، أعرب رئيس البرلمان العربي عن اعتزازه بلقاء الرئيس التونسي، مثمنا دوره في حفظ الأمن والاستقرار بتونس وما تشهده من تطور في مختلف المجالات، ما جعلها إحدى الدول الرائدة على مستوى المنطقة منوها بالدور الكبير الذي يقوم به لدعم القضايا العربية وعلى رأسها سد النهضة الذي يحفظ الحق المائي لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان، وكذلك جهوده لحفظ دولة ليبيا والتوصل إلى اتفاق المصالحة بين الأطراف الليبية ودعم التقارب العربي في ايصال وجهات النظر، مقدرًا الدور الكبير الذي يقوم به رئيس الجمهورية التونسية في دفع العمل العربي المشترك على شتى المجالات التي تخدم قضايا الأمة العربية.