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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

6 نصائح من وزيرة الصحة للوقاية من كورونا خلال رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 02:15 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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قدمت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عددًا من النصائح للمواطنين للوقاية من فيروس كورونا خلال شهر رمضان الكريم، أهمها الحفاظ على ارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي، وتقليل الزيارات المنزلية، وتجنب التواجد في الأماكن المغلقة، والأماكن المزدحمة، وكذلك اتباع نظام غذائي صحي لتقوية المناعة، مؤكدة أن اتباع الإجراءات الاحترازية خلال الاحتفالات بالمناسبات الدينية والأعياد يساهم في خفض معدلات الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

ومن جهته، أثنى اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، على مجهودات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، موجهًا لها الشكر لحرصها على الوقوف على الخدمات المقدمة للمرضى بالمستشفيات ميدانيًا، مؤكدًا أن محافظة قنا تشهد طفرة كبيرة في المنظومة الصحية خلال الفترة الأخيرة.

يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

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