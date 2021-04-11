ولى عهد البحرين يؤكد أهمية مواصلة التعاون المشترك مع أمريكا

أكد ولي العهد البحريني رئيس مجلس الوزراء الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، أهمية مواصلة البناء على ما تحقق في كل مجالات التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، والدفع بها نحو مسارات أشمل، مشيرا إلى أهمية تعزيز أطر العمل المشترك واستمرار تنسيقها على مختلف الأصعدة، بما يفتح آفاقًا أرحب، ويسهم في تحقيق الأهداف المنشودة.وأشاد الأمير سلمان- خلال لقائه، اليوم الأحد، مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى البحرين مارجريت ناردي- بالتعاون المثمر بين البلدين فيما يتعلق بمواجهة فيروس "كورونا"، وتسهيل توفير التطعيمات للمملكة ضمن الجهود التي تصب في تعزيز التعاون الدولي المشترك في ظل الظروف العالمية الاستثنائية للجائحة.كما جرى، خلال اللقاء، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك واستعراض المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.من جانبها، أعربت ناردي عن تقديرها لولي العهد البحريني على ما يبديه من حرص واهتمام بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين، بما يعود بالنفع والنماء على الجميع.