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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حركة تنقلات لرؤساء الوحدات المحلية بالمحلة

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:48 م
اللواء حاتم زين العابدين
اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة
الغربية شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أصدر اللواء حاتم زين العابدين رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، اليوم الأحد، حركة تنقلات وتغييرات لرؤساء الوحدات المحلية القروية، بهدف إعادة ترتيب دولاب العمل وتحسين مستوى الأداء ورفع مستوى النظافة والخدمات فى القرى.

وشملت الحركة تكليف وليد عبود للعمل رئيسا للوحدة المحلية بدمرو، وإبراهيم حريره رئيسا للوحدة المحلية بصفط تراب، وعقيل شمه رئيسا للوحدة المحلية بالهياتم، وسلطان إبراهيم رئيسا للوحدة المحلية بالشهيدي، وتامر فطين سليمان رئيسا للوحدة المحليه بالعامرية، ومحمد السباعي رئيسا الوحدة المحلية بسامول، ورضا الشرقاوي رئيسا للوحدة المحلية بميت الليت هاشم، وعبد الرحمن رحيم رئيسا للوحدة المحلية للبنوان، وعبد الله الشهاوي رئيسا للوحدة المحلية بنمرة البصل، وحامد صحصاح رئيسا للوحدة المحلية بالجابرية، ومحمد صالح علي رئيسا للوحدة المحلية لبلقينا، والسيد عبد اللطيف المحمدي الجندي للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية لقرية محله أبو علي، ومحمد عبد المعطي للقيام بعمل رئيس للوحدة المحلية بمحلة حسن.

كما شمل قرار رئيس المدينة، سعد محمد السيد نصر مسئولا لقطاع النظافة شمال المحلة الكبرى للوحدات المحلية لقرى ( دمرو - الشهيدى - البنوان سامول ) ومقره دمرو، والسيد عبيد مسئول لقطاع غرب المحلة للوحدات المحلية بقري ( نمره البصل - المعتمديه - الجابرية - العامريه ) ومقره العامرية، وصلاح السيد حشيش مسئولا لقطاع شرق المحلة للوحدات المحليه لقري ( محله ابو علي - بشبيش - محله حسن - ميت الليت ) ومقره محله حسن، وحيدر شعبان السيد عطا الله مسئولا لقطاع النظافة جنوب المحلة للوحدات المحليه لقري ( الهياتم - صفط تراب - بلقينا - شبرابابل ) ومقره الهياتم، وتكليف هيثم السيد السنيطي مديرا لمكتب الآمن بديوان مجلس مدينة المحلة، والسعيد المحمدي الصياد مديرا لإدارة الرقابة والمتابعة، وسامي حاتم مديرا لإدارة بناء وتنمية القرية، ووليد عبد الله سكرتيرا للوحدة المحليه بالعامرية، وعماد الدين البسطويسي سليم قائم بعمل سكرتير الوحدة المحلية لبلقينا، ونجوى قاسم سكرتيرا للوحدة المحلية لقرية محله أبو علي.

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