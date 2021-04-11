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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

زايد تصرف شهرًا مكافأة للعاملين بـ«حميات قنا» لرعايتهم مصابى كورونا

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:57 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى - سارة سعودى
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وجهت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بصرف مكافأة شهرًا لجميع العاملين بمستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا، لجهودهم المبذولة في تقديم خدمة طبية بكفاءة عالية لمرضى فيروس كورونا بالمستشفى.

جاء ذلك خلال تفقد الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، واللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، مستشفى الحميات والكبد والجهاز الهضمي بمحافظة قنا، في إطار جولتها الميدانية بعدد من محافظات الصعيد، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة، والدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بمستوى الخدمة الطبية المقدمة للمرضى، موجهة الشكر في هذا الصدد لجميع الأطقم الطبية والإدارية العاملين بالمستشفى لحرصهم على تقديم الخدمة الطبية للمرضى بكل إخلاص في العمل، موجهة التحية لجميع أسر الفرق الطبية لما يبذله أبناؤها من جهود في خدمة الوطن خلال مواجهة الجائحة، ومن جانبه أعرب الفريق الطبي بالمستشفى عن سعادته بزيارات الوزيرة لهم قائلين: "زيارتك رسالة دعم تلهمنا الصبر وتحثنا على التفاني في العمل".

وأضاف مجاهد، أن الوزيرة تفقدت أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالمستشفى، حيث تفقدت التجهيزات النهائية بوحدة العناية المركزة، والتي سيتم افتتاح أعمال تطويرها خلال يومين بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 2 مليون جنيه، بطاقة 8 أسرة رعاية مركزة مما سيساهم في زيادة القدرة الاستيعابية للمستشفى.

وتابع أن الوزيرة حرصت، خلال جولتها، على تفقد أقسام المستشفى الداخلية وغرف عزل مصابي فيروس كورونا، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على الخدمة الطبية اللازمة وفقًا لبروتوكولات العلاج العلمية في هذا الشأن.
زايد تصرف شهرًا مكافأة للعاملين بـ«حميات قنا» لرعايتهم مصابى كورونا
زايد تصرف شهرًا مكافأة للعاملين بـ«حميات قنا» لرعايتهم مصابى كورونا
زايد تصرف شهرًا مكافأة للعاملين بـ«حميات قنا» لرعايتهم مصابى كورونا
زايد تصرف شهرًا مكافأة للعاملين بـ«حميات قنا» لرعايتهم مصابى كورونا

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