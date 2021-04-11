التحفظ على 3 أطنان أعشاب وتمور فاسدة بالإسكندرية

قررت النيابة العامة بالإسكندرية التحفظ على 3،17 طن "أعشاب وتمور" دون مستندات مجهولة المصدر، و435 جوزة الطيب، داخل مخزن قبل ترويجها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز صاحب المضبوطات على ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام مالك مخزن لتجارة السلع الغذائية بحيازة أعشاب وتمور غير صالحة للاستخدام الآدمي قبل ترويجها بالأسواق.وتم مداهمة المخزن، وألقي القبض على مالكه، وبتفتيشه عثر على 3،17 طن "أعشاب- تمور" دون مستندات مجهولة المصدر- "435 جوزة الطيب- كاتشب" معبأة داخل أجولة وعبوات غير صالحة للاستهلاك لانتهاء تاريخ صلاحيتها المدونة عليها وتشكل خطرًا على الصحة العامة، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.