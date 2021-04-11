الكنيسة الكاثوليكية تختتم دورتها الخاصة بالتكوين الصحفى

اختتمت الدورة التدريبية للكاتب الصحفي المحترف، وذلك تحت رعاية اللجنة الأسقفية للإعلام بمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر.بدأت الدورة التدريبية بدار القديس إسطفانوس للأقباط الكاثوليك بكنيسة الملاك ميخائيل بحدائق القبة، ألقى المحاضرات جورج درغام، أمين عام المركز الماروني اللبناني للثقافة والإعلام بالقاهرة.استهدفت الدورة التدريبية تنمية مهارات الكتابة الصحفية والإبداعية، حيث شملت الجلسات عدة موضوعات، ومنها ( كتابة الخبر الصحفي - كيفية اختيار العنوان المناسب - الأخطاء الشائعة في كتابة الخبر الصحفي - وغيرها من الموضوعات).جدير بالذكر أن هذه الدورة التدريبية تأتي ضمن توصيات الناتجة عن اجتماع اللجنة الأسقفية للإعلام.