رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

شديد الحفاوة.. كاتب تونسي يشيد باستقبال مصر للرئيس قيس سعيد

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:45 م
جوهر الشطي
جوهر الشطي
مروة عنبر
طباعة
قال الكاتب التونسى جوهر الشطي، إن هناك قرون طويلة نسجت علاقات لا تمحى بين مصر وتونس، صاغها التاريخ والجغرافيا، مفترق طرق عند بوابات أوروبا، أفريقيا، الشرق الأوسط، والخليج العربي، محاطة بخلفية حضارية مشتركة.

وأضاف الشطى فى مقال له على موقع تونس الرقمي الناطق بالفرنسية، أن الشعبين المصري والتونسي يشتركان فى القيم، نفس مجتمع الروح الذي تأسس على ثقافة قديمة هي أساسا مسالمة ومنفتحة ومتسامحة ومعتدلة.

وأشار الشطى إلى أن هناك الكثير من الأسس لإعادة بناء علاقات قوية واستراتيجية بين البلدين في المجالات الاستراتيجية والأمنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعود بالنفع على كلا الشعبين.

وأضاف الشطى أن مواجهة محاولات زعزعة الاستقرار، ومحاربة الإرهاب معًا، والاستجابة لتطلعات كلا الشعبين في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، هي كلها ملفات يجب أن يتركز عليها اهتمام البلدين في الوقت الحالي.

وأشار إلى أنه من المناسب القيام بكل شيء للمساعدة على استقرار ليبيا وتهدئتها وإعادة بنائها، ومن الضروري أيضًا حشد الدعم حول مصر من أجل موقف قوي ودائم للعالم العربي والإسلامي فيما يتعلق بالميول العدوانية لإثيوبيا لجعل هذا البلد سببًا وجيهًا للبقاء والتوصل إلى الدول التي لها حق فى مياه النيل معاهدة دولية إلى أجل غير مسمى لحماية حقوقهم ومنع المحاولات الضارة والعدوانية من قبل إثيوبيا على الحقوق الحيوية لمصر والسودان على مياه النيل.

كما أكد الشطى أنه يجب على تونس ومصر العمل معًا لحشد الدعم القوي لقضية مصر ضد الميول العدوانية لإثيوبيا منذ بناء سد النهضة العملاق في إثيوبيا وعواقبه الخطيرة جدًا على الحقوق التاريخية لمياه النيل.

وقال الشطي إن الرئيس قيس سعيد -الذي تم استقباله في مصر بحفاوة لم يحظ به أي رئيس دولة آخر-، أكد دعم تونس الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا ملف سد النهضة، عندما قال "داخل هيئات الأمم المتحدة سيكون صوت مصر هو صوت تونس"، وكانت تصريحات حادة ومباشرة بقدر ما كانت دقيقة.

وتابع الشطى "قيس سعيد الذي يعرف التاريخ القديم يعرف ما هو النيل لمصر ومصر للنيل أولئك الذين سارعوا إلى السخط يبدو أنهم لم يسمعوا بهيرودوت".

وأكد الشطى أن الإنجازات التاريخية والحضارية والثقافية المشتركة بين البلدين ستكون رافعة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين في منطقة الشرق الأوسط شديدة الاضطراب حاليا، وسيتم إعادة بنائها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

خالد مجاهد يصادر هواتف الصحفيين ويمنعهم من تغطية جولة وزيرة الصحة فى قنا

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب