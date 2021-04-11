الاتحاد المصري للتأمين يبحث مع شركات عالمية تدشين «مجمعة الأخطار الطبيعية»

قال الاتحاد المصري للتأمين، أنه تم عقد لقاءات مع كبار معيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين العالميين، بشأن تدشين مجمعة الأخطار الطبيعية.وأشار الاتحاد، في نشرته الأسبوعية، إلى أنه يتبنى مشروع إنشاء هذه المجمعة؛ نظرًا لأهمية هذه الخطوة في السوق المصرية.وأوضح أنه تم عقد عدة ندوات ولقاءات وورش عمل مع عدد من شركات إعادة التأمين العالمية وشركات وساطة إعادة التأمين العالمية من المهتمين بالتعاون مع سوق التأمين المصري، من أجل وضع أفضل استراتيجية عمل ممكنة لهذه المجمعة، وكذلك التعرف على التجارب الدولية في هذا الشأن.وأشار إلى قيام الاتحاد بإفراد إحدى جلسات الملتقى السنوى الثانى للتامين وإعادة التأمين بشرم الشيخ (شرم راندفو)، لمناقشة مخاطر المناخ والكوارث الطبيعية وكيفية غلق الفجوة التأمينية الخاصة بتلك المخاطر، حيث تم إلقاء الضوء فى هذه الجلسة على حجم الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية المتوقعة على مستوى العالم وكذلك دور التأمين في التصدى لتلك الكوارث.