بطريرك الكاثوليك يستقبل التهاني بعيد القيامة المجيد

هنأ الشمامسة الإكليريكيّون للإيبارشيّة البطريركيّة، البطريرك إبراهيم إسحق، بمناسبة عيد القيامة المجيد.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء قد اتّسم بجوٍّ أبويّ من غبطته، كما تفقّد أحوال الشمامسة وأحوال أسرهم، متمنيًّا لهم دوام الخير والبركة وسلام المسيح القائم من بين الأموات.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه انتهى اللقاء بصلاة غبطة أبينا البطريرك مع الشمامسة في كنيسته الخاصّة بالدار البطريكيّة، وأخذ صورة تذكارية.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.