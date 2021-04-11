كاميرات حرارية وغرامات مالية.. كيف استعد المسجد الحرام لرمضان في ظل كورونا؟

◄إصدار تصاريح الحج والعمرة

◄الخطة الأمنية العامة لأداء مناسك العمرة

◄خدمات جديدة تصدرها وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية

◄فرض غرامات مالية حال مخالفة التنظيم الوقائي

◄تطبيقي (اعتمرنا) أو(توكلنا)

◄كاميرات حرارية على أبواب المسجد الحرام

استحدثت المملكة العربية السعودية عدد من الإجراءات الجديدة لتنظيم العمرة خلال شهر رمضان المبارك لاسيما مع انتشار فيروس كورونا، حيث عكفت المملكة العربية السعودية على وضع عدد من الاجراءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة لتحقيق فرحة المعتمرين بالعمرة مع مراعاة إجراءات التباعد الاجتماعي.كشفت وزارة الحج والعمرة، عن إتاحة خدمة إصدار تصاريح العمرة والصلاة خلال شهر رمضان المبارك من خلال تطبيق "اعتمرنا" و"توكلنا"، ويُشترط التحصين بأحد أنواعه الثلاث لإصدار التصاريح، وهي: (محصن، أو محصن جرعة أولى، أو محصن متعافٍ).ولفتت الوزارة إلى أنه لن يُسمح للمركبات غير المصرحة بدخول المنطقة المركزية، وعدم القدوم للمراكز خارج الموعد المحدد، ويمنع اصطحاب الأطفال.كما حددت وزارة الحج والعمرة السعودية الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، حيث يتم عليها تحديد الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وذلك وفقًا للحجوزات المتاحة أو الملغاة.وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية 7 فترات زمنية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان بحيث يصل طول مدة البرنامج الي 3 ساعات، على أن يبدأ البرنامج الأول من الساعة السادسة صباحا.وقالت الوزارة إنه سيتم تحديث حجوزات العمرة بشكل أسبوعي، ويشمل تصريح صلاة العشاء صلاة التراويح، وسيتم استعراض التصاريح الخاصة بالمعتمرين عبر برنامج توكلنا، ويتم الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونيا من خلال تطبيق اعتمرنا.اعتمد الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية السعودي رئيس اللجنة العليا للعمرة، الخطة الأمنية العامة لمهام ومسئوليات الأمن العام لأداء مناسك العمرة، خلال شهر رمضان المقبل، وفق الإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا،وأكد مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي - وفقا لوكالة الأنباء السعودية - أن ذلك يأتي امتدادًا لجهود القيادة السعودية، في توفير كل ما من شأنه المحافظة على أمن وسلامة قاصدي الحرمين، مشيرا إلى أن الخطة راعت الجوانب الأمنية والتنظيمية والإنسانية.أصدرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، ومن أهم الخدمات التي ستقدمها الإدارة، تسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع، فضلا عن إتاحة الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها -عن بُعد- واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها.كما خصصت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين عددًا من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة زوار المسجد الحرام، وتتميز الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتعدد اللغات في الدعوة والإرشاد منها الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية.كما استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج الخادمة للزوار وتحرص على نشر الدروس العلمية عبر الجانب الرقمي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.قررت المملكة العربية السعودية اليوم فرض غرامات مالية حال مخالفة التنظيم الوقائي المعتمد للعمرة والصلاة في الحرم المكي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك تنفيذًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).ووفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس»، قررت وزارة الداخلية بالمملكة، تطبيق ‏‎غرامة مالية قدرها (10،000) ريال لمن يضبط قادمًا لأداء العمرة دون تصريح في ‎رمضان، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها (1000) ريال لمن يحاول دخول الحرم المكي الشريف دون تصريح.تم استحداث هذه التطبيقات لتوفير الوقت للمعتمرين وتنفيذ إجراءات التباعد، حيث سيتم حجز تصاريح أداء مناسك العمرة والصلوات والزيارة من خلال تطبيقي (اعتمرنا) أو(توكلنا)، وذلك بحجز الخانة الزمنية المتاحة حسب رغبة المعتمر وبما يتماشى مع الطاقة التشغيلية الممكنة لتطبيق الإجراءات الاحترازية.كما أن عرض التصاريح والتحقق من صلاحيتها سيكون من خلال تطبيق (توكلنا)، وذلك من حساب المستفيد من التصريح في التطبيق مباشرة، حيث أن المنصة الرئيسة والمعتمدة لأخذ التصاريح هم تطبيقي (اعتمرنا) و(توكلنا).قال حسن بن بركات السويهري، مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، أنه تم توفير أكثر من 70 كاميرا حرارية على أبواب المسجد الحرام، يشرف عليها 500 موظف لرصد درجات الحرارة لدى المعتمرين وزوار البيت العتيق، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية.أوضح مدير إدارة الوقاية البيئية ومكافحة الأوبئة بالمسجد الحرام، أن الكاميرات الحرارية تقوم بآلية التعامل مع الألوان، ورصد درجة حرارة الجسم لكشف أعراض المشتبه في تعرضهم للفيروس، وتبعد الكاميرات الحرارية بحد أقصى 6 أمتار عن مرتادي بيت الله الحرام، وهي عالية الدقة وتستطيع تمييز الزائر الذي تظهر لديه أعراض حرارة مرتفعة.وأضاف "السويهري" أن ذلك يأتي ضمن عدد من الإجراءات الاحترازية التي تتبعها رئاسة المسجد لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مع زيادة أعداد الكاميرات الحرارية والمسارات عند مداخل المسجد الحرام لتحقيق التباعد.