بدون خانة «الديانة».. صورة لبطاقة الرقم القومي تُثير جدلًا على مواقع التواصل

حالة من الجدل آثارتها ورقة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمس، تظهر صورة الشكل الجديد لبطاقات الرقم القومي، والذي لم تعلن الحكومة إلى الآن أي تفاصيل بشأنها؛ لعدم وجود خانة "الديانة" في تلك الورقة.تتماشى حالة الجدل تلك مع المطالبات العديدة التي ظهرت خلال السنوات الأخيرة بحذف خانة الديانة من البطاقة، حتى لا يتم ممارسة أي نوع من التمييز والعنصرية على أصحاب الديانات المختلفة من بعضهما البعض، وكانت بعض المطالبات تلك حكومية.وبالأمس تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور الشكل الجديد للرقم القومي والجوازات السفر، حيث أظهرت تلك الصور حذف خانة الديانة من تلك الصور، وأوضحت الصور أن الرقم القومي وجواز السفر يشمل على خانات الجنسية والوظيفة والحالة الاجتماعية فقط.كما أوضحت أن ستكون بالغتين العربية والإنجليزية، بالإضافة إلى شعار ظهرة اللوتس، وأكد رواد موقعي "فيس بوك" و"تويتر"، أن تلك الصور قد ظهرت خلال افتتاح مجمع الاصدارات المؤمنة الذي تم افتتاحه منذ أيام والذي سيكون منفذ استصدار الأوراق الرسمية الشخصية.واختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لحذف خانة الديانة من بطاقة الهوية، إذ رأى البعض إنها خطوة جيدة من أجل منع التمييز على أساس الدين، بينما آخرون قالوا إنها خطوة لا نفع منها، وترصد "الدستور" في التقرير التالي عدد من الآراء حول ذلك.ساندي فؤاد، ثلاثينية، كانت أحد المؤيدين بشدة لإلغاء خانة الديانة من البطاقة بدعوى إنها خانة لا طائل منها، قالت: "من زمان كان لازم تتشال لأنها ملهاش لازمة، ومش مهم المجتمع يعرف ديانتي أو أي دين اعتنق مش بشوف إنها مهمة زي باقي البيانات".أضافت:"إلغاء خانة الديانة لا يعني التخلي عن المعتقد الديني للأشخاص، لأن المعتقد نابع من داخل الإنسان مش بإضافة خانة الديانة أو حذفها، لأن الدين لله في الأول والآخر والوطن لينا جميعًا بالتالي هويتي تظهر من بياناتي مش من معتقدي الديني".تابعت:"حذفها يمنع ممارسة أي نوع من التمييز والعنصرية على الأقليات خصوصًا أن الأغلبية في مصر مسملين بالتالي منع أي تشدد ممكن يحصل تجاه أصحاب الديانات الأقل من حيث العدد، وياريت فعلًا المجمع الجديد يصدر بطايق بالشكل ده".وكان هذا المشروع القانون قد قدم للبرلمان عام 2018 من خلال النائب إسماعيل نصر الدين لإلزام الحكومة المصرية بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي، وآثار جدل أكثر من مرة بين تأييد ومعارضة وتم وقف البت فيه لسنوات طويلة.واستند النائب خلال تقديمه للمشروع لنص المادة 53 من الدستور إلى واقع حقيقي، بوصفها مادة تنص على أن المواطنين سواء أمام القانون ولا تمييز بينهم لأسباب منها الدين أو العقيدة، وهي المادة التي تلزم الدولة باتخاذ تدابير للقضاء على أشكال التمييز كافة وتنظيم إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.كما ناقش المجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2006 خلال ورشة عمل لمناقشة مقترح بحذف خانة الديانة من البطاقة الشخصية، وأطلق نشطاء في عام 2013 حملة إلكترونية انطلقت من موقع "فيس بوك" طالبوا فيها بحذف خانة الديانة من البطاقة بعنوان "حاجة تخصني".بينما رأى محمد طارق، عشريني، أن تلك الخطوة لا أهمية لها، لأن حذفها أو إخفائها لن يضيف للواقع أي جديد: "البطاقات في الأغلب بتتقدم لجهات رسمية ولو تم حذف خانة الديانة هتكون الجهة الرسمية عندها علم أيضًا بديانة مقدم البطاقة".وأضاف:"وجودها زي عدمه الاتنين واحد، لأن اللي عايز يمارس التمييز أو العنصرية على حد هيعمل ده من غير ديانة، وهيشوف أي وجهة تانية يمارس بيها العنصرية على الأشخاص سواء كانت اللون أو الشكل أو الأفكار وهكذا وليس الدين فقط".وتابع:"حذف خانة الديانة من البطاقة لن يمنع العنصرية تجاه الأقليات، لكن التوعية هي التي تستطيع فعل ذلك، سواء كانت بطاقات الهوية تحمل ديانة أو لا تحملها فالأزمة هنا في الفكر وليس في بطاقات الهوية لأصحاب الديانات المختلفة".