كاثوليك الكويت يحيون ذكرى النائب الرسولي لشبه الجزيرة العربية

أقيم قداس الذكرى السنوية الأولى لمثلث الرحمات المطران كاميللو بالين، النائب الرسولي لشمال شبه الجزيرة العربية بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك بالكويت.وقال الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إنه ترأس القداس الأب أنجليوس مسعود راعي الكنيسة.وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن ذلك جاء بحضور الشعب مع اتخاذ الإجراءات الإحترازية للجميع.بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدنى.