افتتاح معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية بجامعة بنى سويف

افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم، معرض منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي، بحضور الدكتورة نيرمين عاطف حلمي مدير مركز الإنتاج والخدمات الطلابية.وتجول رئيس الجامعة داخل المعرض للاطمئنان على جودة المنتجات المعروضة به مطالبًا بإقامة تلك المعارض من الحين للأخر لتلبيه احتياجات الطلاب والعاملين في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية والإجراءات والتدابير الوقائية في ظل أزمة وتداعيات فيروس كورونا.وقال الدكتور منصور إن المعرض يشمل منتجات مركز الإنتاج والخدمات الطلابية، والذي يحتوي على منتجات الألبان ومشتقاتها والتي يتم تصنيعها داخل المركز باستخدام الألبان الوارده من مزرعة كلية الطب البيطري بالإضافة إلى منتجات الحلويات والمخبوزات، واللحوم.وأوضح رئيس جامعة بني سويف أن الهدف من إقامة تلك المعارض هو التسويق والإعلان عن منتجات المركز حيث سيتم بيعها بأسعار مناسبة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب قبل شهر رمضان الكريم، مؤكدًا أن المركز لديه 4 منافذ داخل الحرم الجامعي بغرب النيل، ومجمعي تعليم صناعي، ومجمع 330 فدان بشرق النيل لبيع المنتجات بأسعار مخفضة لخدمة الطلاب والعاملين بالجامعة وتوفير كافة احتياجاتهم حيث يخضع المركز للمتابعة والإشراف الفني والطبي بما يحقق أعلى درجات الجودة.