ماليزيا ورابطة العالم الإسلامي تواصلان التعاون المشترك لمكافحة الإرهاب

أعربت رابطة العالم الإسلامي وماليزيا، عن عزمهما مواصلة تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف.وقال الأمين العام للرابطة محمد بن عبد الكريم العيسى، إن الرابطة ستواصل جهودها بالتعاون مع ماليزيا في تعزيز السلام ومنع التطرف ومكافحة الإرهاب، حسب ما ذكرته وكالة أنباء (برناما) في نسختها باللغة الإنجليزية اليوم الأحد.وأضاف أنه "تمت مناقشة هذا الملف المهم للغاية من خلال التعاون بين رابطة العالم الإسلامي ووزارة الشؤون الإسلامية الماليزية وسيكون هناك عمل بين الجانبين من أجل مكافحة الأفكار المتطرفة والإرهابية"، مؤكدًا أن الجماعات الإرهابية تشوه صورة الإسلام وتهدد سلامة المسلمين.