1617 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا فى كرواتيا

سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.وذكر فريق الاستجابة لأزمة الفيروس في كرواتيا - بحسب وكالة أنباء هينا الكرواتية - أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 6 آلاف شخص.