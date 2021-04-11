1617 إصابة جديدة و39 وفاة بكورونا فى كرواتيا
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:35 م
ا ش اطباعة
سجلت السلطات الصحية في كرواتيا 1617 إصابة جديدة بفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ24 الماضية.
وذكر فريق الاستجابة لأزمة الفيروس في كرواتيا - بحسب وكالة أنباء هينا الكرواتية - أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 6 آلاف شخص.
وذكر فريق الاستجابة لأزمة الفيروس في كرواتيا - بحسب وكالة أنباء هينا الكرواتية - أنه تم تسجيل 39 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 6 آلاف شخص.