بروتوكول لتقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين بطنطا

استقبل الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين، التابع لرئاسة مجلس الوزراء والوفد المرافق له، بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، ظهر اليوم الأحد، وتناول اللقاء استعراض الجهود التي يبذلها المجلس القومي من أجل تقديم خدمات الرعاية المتميزة لأسر الشهداء والمصابين في جميع المجالات والتي من بينها الرعاية (الاجتماعية، الترفيهية، الصحية، التعليمية، الإسكان، التموين، النقل والدعم النفسي).وتم توقيع بروتوكول للتعاون بين اللواء أشرف الخطيب، أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لتقديم خدمات الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين بهدف التيسير وتخفيف ورفع مشقة وعناء انتقالهم للقاهرة.عقب ذلك توجه محافظ الغربية برفقة أمين عام المجلس لافتتاح المكتب الإقليمي للمجلس بديوان عام المحافظة، ومن المستهدف أن يقدم المكتب الإقليمي بالغربية جميع الخدمات لكافة أسر شهداء ومصابي المحافظة المقيدين بقواعد بيانات المجلس.وأشاد محافظ الغربية بالدور الذي يقوم به المجلس بتوفير كافة سبل الرعاية والاهتمام بأسر الشهداء والمصابين مؤكدًا على أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية لم ولن تدخر وسعًا في دعم المكتب وتوفير كل سبل تيسير العمل وتقديم الخدمات اللازمة.ومن جانبه، أكّد أمين عام المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء والمصابين أنَ المجلس يطور جميع الخدمات التي يقدمها في مختلف المجالات من خلال خطة تنفيذية محددة لتقديم أفضل أشكال الرعاية المتطورة، حيث تم التعاقد مع ٨٦ مركز ومستشفى على مستوى الجمهورية لتقديم الخدمة الطبية للمستفيدين ويوجد بمحافظة الغربية مركزين وهما مركز القلب بالمحلة ومركز أورام طنطا إضافة لعدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة بالمحافظات المجاورة.وفي الختام تبادل محافظ الغربية وأمين عام المجلس الدروع التذكارية.