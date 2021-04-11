رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزيرة الصحة توجه بإنهاء تطوير مستشفى صدر قنا خلال شهر

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:28 م
الدكتورة هالة زايد
الدكتورة هالة زايد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
طباعة
وجهت الدكتور هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى صدر قنا بمحافظة قنا خلال شهر، ضمن خطة الوزارة لتطوير ورفع كفاءة مستشفيات الحميات والصدر على مستوى محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال تفقدها مستشفى صدر قنا، اليوم الأحد، يرافقها اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، في إطار جولتها الميدانية لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بمستشفيات العزل والصدر والحميات، والمستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بفيروس كورونا، يرافقها الدكتور أحمد السبكي، مساعد وزيرة الصحة لشئون الرقابة والمتابعة، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور محسن طه، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور محمد عبدالفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية، والمهندس خالد عبدالرحمن، رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بوزارة الصحة.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت مع الفرق الطبية بالمستشفي ملفات المرضى وبروتوكولات العلاج، مشددة على الالتزام ببروتوكولات العلاج المحدثة لفيروس كورونا المستجد والتي تضعها اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان.

وأضاف أن الوزيرة تفقدت خلال زيارتها غرف المرضى، للاطمئنان على حالتهم الصحية، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة، فضلًا عن متابعة النظام الغذائي المقدم للمصابين ومطابقته للاشتراطات الغذائية مما يساهم في سرعة تحسن حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.

وتابع مجاهد، أن الوزيرة راجعت عدد أخصائيي العلاج الطبيعي بالمستشفى لعلاج حالات ضعف عضلات الجهاز التنفسي الناتج عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، كما راجعت عدد الفرق الطبية وأطقم التمريض بالمستشفى، حرصًا على تقديم أفضل رعاية صحية للمرضى.

وذكر مجاهد أن زايد راجعت أيضًا الحد الاستراتيجي للأكسجين الطبي بالمستشفى بـ"تانك الأكسجين"، والذي تبلغ سعته 6 آلاف لتر، فضلًا عن توافر 96 أسطوانة أكسجين بالمستشفى، مؤكدة على استمرار توريد الأكسجين للمستشفى بانتظام، وفقًا لاحتياجات المرضى.

وقال إن المستشفى يضم 20 سريرا بنسبة إشغال 90% للمصابين بفيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه من المقرر زيادة عدد الأسرة إلى أكثر من 40 سريرا و8 أسرة رعاية في مرحلة التطوير، كما أكدت الوزيرة على توافر مخزون كاف من الأدوية والمستلزمات الطبية الوقائية اللازمة للمرضى.

وأشار مجاهد إلى أن الوزيرة شددت على الالتزام بالمعدلات الزمنية المحددة لأعمال التطوير الجارية بالمستشفى، كما أكدت حرصها على متابعتها أعمال التطوير من خلال زياراتها الدورية للمحافظة.

يذكر أنه من المقرر أن تتفقد وزيرة الصحة والسكان عددا من المستشفيات بمحافظات الصعيد لمتابعة سير العمل وتقديم أفضل خدمة طبية لمرضى فيروس كورونا بمستشفيات العزل والحميات والصدر والمستشفيات المخصصة لاستقبال مرضى فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس

المتهم في واقعة التحرش بـ«طفلة الزاوية»: أنا اللي في الفيديو

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب