شؤون المسجد الحرام تستعد لاستقبال المعتمرين

أصدرت وكالة الشؤون التوجيهية والإرشادية بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، حزمة من الخدمات المقدمة لزوار المسجد الحرام خلال شهر رمضان المبارك، وفقا لما نقلته وسائل إعلام سعودية محلية.ومن أهم الخدمات التي ستقدمها الإدارة، تسجيل تلاوات أئمة المسجد الحرام وتسجيل الخطب ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى العالم أجمع، فضلًا عن إتاحة الإدارة العامة لشؤون المصاحف والكتب جميع برامجها -عن بُعد- واستمرار حلقات تعليم القرآن الكريم وتلاوته بجميع مساراتها.كما خصصت الإدارة العامة لشؤون التطويف والمطوفين عددًا من المطوفين المؤهلين ممن لديهم الزاد في العلم الشرعي لخدمة زوار المسجد الحرام، وتتميز الإدارة العامة للشؤون التوجيهية والإرشادية بتعدد اللغات في الدعوة والإرشاد منها الإنجليزية، والفرنسية، والملايوية.كما استعدت لاستقبال المرحلة المقبلة بعدد من البرامج الخادمة للزوار وتحرص على نشر الدروس العلمية عبر الجانب الرقمي تماشيًا مع الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.