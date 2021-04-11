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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ الغربية يناقش الموقف التنفيذي لـ 177 مشروعا ضمن «حياة كريمة»

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:24 م
الدكتور طارق رحمي
الدكتور طارق رحمي
شريف عبد الغنى حسام فوزى جبر
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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ستنقل مركز زفتى نقلة نوعية سيشعر بها المواطن خلال الأشهر القادمة، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي الذي عقد صباح اليوم بوحدة حياة كريمة المشرفة على متابعة أعمال المبادرة، بحضور نجوى العشيري السكرتير العام المساعد وأعضاء الوحدة.

وخلال الاجتماع ناقش محافظ الغربية الموقف التنفيذي لعدد ١٧٧ مشروعا جاري تنفيذهم داخل مركز زفتى بإجمالي ١.٥ مليار جنيه، وتتضمن ١٦ مشروعا في قطاع مياه الشرب بإجمالي ٥٤٥ مليون جنيه، ٥٤ في قطاع الغاز بإجمالي ٥٤٢ مليون جنيه، ٩٤ مشروعا في التربية والتعليم بإجمالي ٣٢٠ مليون جنيه، و١٣ أخرى في قطاع الري والموارد المائية بإجمالي ١٣٧ مليون جنيه.

كما ناقش المحافظ موقف المشروعات الجاري التخطيط لها في قطاعات الصحة، الشباب والرياضة،الأوقاف، الاتصالات، التضامن، الكهرباء، الأزهر، الطب البيطري، الزاعة، والرصف، موجهًا بسرعة البدء في تلك القطاعات عقب الانتهاء المباشر من أعمال البنية التحتية المطلوبة.

كما وجه المحافظ بالتعاون مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ ورجال الأعمال والقيادات الطبيعية في القرى لتوفير قطع أراضي يتم التبرع بها لإقامة المشروعات التي لم يتوفر لها قطع أراضي بسبب عدم وجود أراضي أملاك دولة تصلح لتلك المشروعات.

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