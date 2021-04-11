صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

أصدرت الكاتبة السورية وجيهة عبد الرحمن، روايتها الجديدة «كعبُ عالٍ»، عن دار الريم، والمقرر أن تُشارك بها في معارض الكتب المقرر إقامتها خلال الفترة المقبلة.وتخلط بطلة «كعبُ عالٍ» أوراق أحداث مهمة وفق منطق الكيميا لتستخلص منها حياة كائن لايشبه غيره من الكائنات، وتحاول إنقاذ ما تبقَّى منها، إنقاذ قلبها الذي أصبح كقنبلة موقوتة بانتظار ثورة أخرى من ثورات الربيع العربي لينفجر، لن تخوض في أمر الأضرار لأنَّها لا ترغب بالمبالغة فأمثالها لا يحرقون إلا أنفسهم، تكتب عن أدوارها في الحياة ومآلات موتها الجغرافي في العائلة عبر حبكة غاية في التعقيد تفضي إلى الإفصاح عن الكثير المسكوت عنه.وعنوان الرواية هو أحد الفخاخ التي نصبتها الروائية في طريق القارئ، فمن يقرأ العنوان سيمضي بخياله إلى أمكنة أخرى غير البيئة الحقيقية للرواية، سيكتشف القارىء تلك الفخاخ مع عدم الفكاك عن قراءة النص من البداية وحتى النهاية، الجزء الأهم يفصح عنه الفصل الثالث والأخير، سيجد القارىء نفسه حينئذ بين كفي كمَّاشة العنوان والمتن.وجيهة عبد الرحمن، كاتبة وروائية كردية من سوريا، مقيمة في ألمانيا، رئيسة جمعية آسو لمناهضة العنف ضد المرأة في سوريا، باحثة اجتماعية في مجال الطفل والمرأة والأسرة، تكتب الرواية والقصة والشعر.صدر لها في مجال الرواية: الزفير الحار- رواية عن دار رؤية بالقاهرة 2012، الزفير الحار مترجمة إلى اللغة الكردية- دار سرسرا برلين 2019، لالين_ رواية صادرة عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر2016، العبور الخامس كُتبت في ألمانيا بعد الهجرة– صادرة عن دار الخليج بالأردن 2017.في القصة لديها خمس مجموعات قصصية: الأولى بعنوان (نداء اللازورد)2006 عن دار الزمان بدمشق، والثانية بعنوان ( أيام فيما بعد)2008 عن دار الزمان بدمشق، والثالثة بعنوان( أم لوهم البياض)2010 عن دار الزمان بدمشق، الرابعة بعنوان (الإفريز) 2015 عن دار الخليج بالأردن، الخامسة بعنوان أسئلة الحواس الخمس -2018عن دار السكرية.