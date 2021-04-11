السعودية تستعد لعمرة رمضان.. 7 فترات زمنية لأداء المناسك

استعدادا لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، حددت وزارة الحج والعمرة السعودية آليات إصدار تصاريح العمرة وصلاة التراويح خلال شهر رمضان.حيث يتم تحديد الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، ويتم عليها تحديد الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وذلك وفقًا للحجوزات المتاحة أو الملغاة.وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية 7 فترات زمنية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان بحيث يصل طول مدة البرنامج الي 3 ساعات، على أن يبدأ البرنامج الأول من الساعة السادسة صباحا.وقالتا لوزارة الي أنه سيتم تحديث حجوزات العمرة بشكل أسبوعي، ويشمل تصريح صلاة العشاء صلاة التراويح، وسيتم استعراض التصاريح الخاصة بالمعتمرين عبر برنامج توكلنا، ويتم الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونيا من خلال تطبيق اعتمرنا.