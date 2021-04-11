رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السعودية تستعد لعمرة رمضان.. 7 فترات زمنية لأداء المناسك

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:18 م
الحج
الحج
أمينة ذكى
طباعة
استعدادا لاستقبال الشهر الكريم شهر رمضان المبارك، حددت وزارة الحج والعمرة السعودية آليات إصدار تصاريح العمرة وصلاة التراويح خلال شهر رمضان.

حيث يتم تحديد الفترات الزمنية المخصصة للعمرة، ويتم عليها تحديد الطاقة الاستيعابية خلال الساعة وذلك وفقًا للحجوزات المتاحة أو الملغاة.

وأكدت وزارة الحج والعمرة السعودية 7 فترات زمنية لأداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان بحيث يصل طول مدة البرنامج الي 3 ساعات، على أن يبدأ البرنامج الأول من الساعة السادسة صباحا.

وقالتا لوزارة الي أنه سيتم تحديث حجوزات العمرة بشكل أسبوعي، ويشمل تصريح صلاة العشاء صلاة التراويح، وسيتم استعراض التصاريح الخاصة بالمعتمرين عبر برنامج توكلنا، ويتم الشراء المسبق لتذاكر النقل إلكترونيا من خلال تطبيق اعتمرنا.

موضوعات متعلقة

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

أمطار ورياح.. «الأرصاد» تكشف حالة الطقس حتى الخميس


الصور

image description

استكمال أعمال رصف طريق الرى بمركز القوصية بأسيوط

image description

محافظ أسيوط: مد ساعات العمل بمراكز تطعيم لقاح كورونا

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

الأكثر قراءة

السعودية: غرامة مالية لدخول الحرم المكي أو أداء العمرة في رمضان دون تصريح

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

لطيف نهارا بارد ليلا.. «الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس الإثنين

إجازة شم النسيم.. الموعد وطرق الاحتفال فى رمضان 2021

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

«نبوءات قديمة».. ديوان جديد للكاتب محمد عيسى على كتبنا

الحاج على: أسعار الكتب فى المعرض المخفض لا تزيد عن 20 جنيهًا

صدور «كعب عال» للسورية وجيهة عبد الرحمن

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب