ضبط 20 قضية مخدرات وأسلحة فى حملة بالقليوبية

شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهارب بأقسام ومراكز القليوبية أسفرت عن ضبط 20 قضية مخدرات و10 قطع سلاح أبيض وتنفيذ 7168 حكم قضائى وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية يفيد قيام حملة مكبرة قادها العميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية أسفرت عن ضبط 20 قضية مخدرات ضبط خلالها كميات من مخدر الشادو والحشيش والهيروين والاستروكس والبانجو والأقراص المخدرة بحوزة 22 متهما بينهم 12 لهم معلومات جنائية.كما أسفرت الحملة عن ضبط 10 قطع سلاح أبيض وبندقية آلية و6 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم و2 مراقب هارب وغلق 9 مقاهى، كما تم تنفيذ 7168 حكم قضائى من بينها حكمين بالسجن المؤبد وأخطرت النيابة فتولت التحقيق.