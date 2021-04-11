مخدرات بمليون جنيه تقود عاطل إلى الحبس بالمنتزه

قررت نيابة المنتزه ثالث بالإسكندرية، حبس عاطل 4 أيام علي ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالاتجار بمخدر الايس والهيروين على عملائه، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود ابو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه، بمزاولة نشاط اجرامي بترويج والاتجار بالمواد المخدرة علي عملائه.وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين وألقي القبض علي المتهم، وبتفتيشه عثر بحوزته علي كمية من مخدر الهيروين، وكمية من مخدر الآيس، ومبلغ مالى وهاتف محمول وميزان، وذلك حال تواجده بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 1،150،000 مليون ومائة وخمسون ألف جنيه تقريبًا، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.