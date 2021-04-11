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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

17 أبريل.. الكنيسة الكاثوليكية تُنظم أحدث لقاءات «العُلية»

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:12 م
الأنبا باخوم
الأنبا باخوم
جرجس صفوت
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قال الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، إن اللقاء الأحدث من سلسلة لقاءات "العُلية"، التي تنظمها الكنيسة الكاثوليكية، يُنظم في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم السبت 17 أبريل.

وأضاف الأنبا باخوم، المتحدث الرسمي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، في بيان صدر عبر الصفحة الرسمية لمركز الكنيسة الإعلامي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن ذلك في مركز الأنبا أنطونيوس بحي حدائق القبة، ليأتي اللقاء عن التواصل والاستماع.

وتابع:"كلنا محتاجين نعرف إزاي ننصت ونستقبل الرسالة بشكل أحسن، ونوصل كمان اللي عايزين نقولوه ويوصل صح وبطرق مختلفة".

بدأت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا ابراهيم اسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك؛ لبدء أكبر أصوامها على الإطلاق، والمعروف باسم "الصوم الكبير"، والذي يستغرق 40 يومًا مُتصلة، يمتنع خلالها الأقباط عن المأكل والمشرب، من الساعة الثانية عشر من منتصف الليل، وحتى الثالثة عصرًا كحد أدني.
17 أبريل.. الكنيسة الكاثوليكية تُنظم أحدث لقاءات «العُلية»
17 أبريل.. الكنيسة الكاثوليكية تُنظم أحدث لقاءات «العُلية»

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