مسلح يطلق النار داخل فندق في هاواي الأمريكية

شهد فندق في ولاية هاواي الأمريكية، إطلاق نيران اليوم الأحد وفقا لما كشفته وسائل إعلام أمريكية.حيث قال موقع "هاوي نيوز ناو" الأمريكي، إن الشرطة في المنطقة وتطوق فندقا في هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.وأوضحت الشرطة أن مسلحا أطلق النار عبر باب غرفة أحد النزلاء، وتحصن بداخلها.ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط في الشرطة، قوله: "لم تقع إصابات... ننتظر استسلام المشتبه به".