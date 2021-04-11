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الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مسلح يطلق النار داخل فندق في هاواي الأمريكية

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:07 م
جريدة الدستور
أمينة ذكى
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شهد فندق في ولاية هاواي الأمريكية، إطلاق نيران اليوم الأحد وفقا لما كشفته وسائل إعلام أمريكية.

حيث قال موقع "هاوي نيوز ناو" الأمريكي، إن الشرطة في المنطقة وتطوق فندقا في هونولولو في ولاية هاواي الأمريكية.

وأوضحت الشرطة أن مسلحا أطلق النار عبر باب غرفة أحد النزلاء، وتحصن بداخلها.

ونقل الموقع عن بريان لينش الضابط في الشرطة، قوله: "لم تقع إصابات... ننتظر استسلام المشتبه به".


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