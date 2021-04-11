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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

التاريخ القبطي اليوم.. وقراءات الكنيسة بشكل مفصل لـ 3 برمودة

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:07 م
البابا تواضروس
البابا تواضروس
جرجس صفوت
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تُتمم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الأحد، قراءات وطقوس اليوم القبطي 3 من شهر برمودة ثامن شهور السنة القبطية لعام 1737 للشهداء.

وتقرأ الكنيسة عدة قراءات تأتي على النحو التالي:

- العشية: مزامير 39: 12 - 12، لوقا 18: 1 - 8.

- باكر: مزامير 102: 1،2،12، متى 21: 33 - 46.

- قراءات القداس:

البولس:2 تسالونيكي 2: 1 - 17.

الكاثوليكيون:2 بطرس 3: 1 - 18.

الإبركسيس: اعمال 26: 19، اعمال 27: 1 - 8.

السنكسار: نياحة البابا ميخائيل الاسكندرى الـ71، نياحة يوحنا أسقف أورشليم.

الإنجيل:مزامير 33: 5 - 6، يوحنا 5: 1 - 18.

وشهر برمودة هو أحد أشهر الصيف في السنة القبطية، وهو الثامن في ترتيب أشهر السنة القبطية التي تبدأ في شهر سبتمبر بشهر توت، الذي يعقبه بابة، ثم هاتور، ثم شهر كيهك، ثم طوبة، ثم أمشير، ثم برمهات، ثم برمودة الحالي.

وشهر برمودة سُمي بذلك الاسم نسبة إلى (رينو) إله الرياح القارصة أو إله الموت، ويصور أحيانا بصورة أفعى نسبة إلى رموتة الأفعى المقدسة إله الحصاد لأن فيه تنضج المزروعات، ويقحل وجه الأرض لأنه موسم الحصاد، وتعتبر أبرز أمثال الشهر: "برمودة دق بالعاموده" في إشارة إلى أجواء الحصاد، وأن أشهر ما يتميز به شهر برمودة هو الورد والزهور.

والتقويم القبطي هو التقويم الذي كان يسير عليه المصريون قديمًا منذ عهد المصريين القدامى، ولا يزال العاملون في مجال الفلاحة والزراعة والحصاد يرتبطون بالتقويم المصري القديم، وهو التقويم الذي حمل فيما بعد لقب تقويم الشهداء الذي تأسس في عهد الإمبراطور الروماني دقلديانوس الذي استمات في محاولاته التي باءت بالفشل في محو الديانة المسيحية من العالم، وأعقبه الإمبراطور الروماني قسطنطين الذي اعترف بالديانة المسيحية ديانة رسمية في الإمبراطورية الرومانية التي كانت تحكم معظم بلدان العالم حينها، ثم جعلها الديانة الرسمية للإمبراطورية فيما بعد.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أطول أصوامها المتصلة في 2021، وهو الصوم الكبير والذي يستغرق 55 يومًا، ينقطع خلالها الأقباط عن الأكل والشرب من الساعة الثانية عشرة من منتصف الليل وحتى الثالثة عصرًا.

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