«سيوة» تواصل أعمال النظافة وتمهيد الشوارع وصيانة أعمدة الإنارة

قال العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة، في بيان إعلامي له، إنه تم مواصلة الجهود في أعمال النظافة العامة ورفع القمامة بمناطق "مدخل المدينة، زقاوة، ميدان السوق"، بالإضافة إلى تمهيد الشوارع بمنطقة زقاوة.وأضاف رئيس مركز ومدينة سيوة أنه طبقا للتوجيهات الصادرة بمتابعة الأعمال والعمل على انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين، فإن إدارة الإنارة العامة واصلت أعمال صيانة أعمدة الإنارة العامة بمناطق "رمل الحدادين، الإذاعة" وذلك بواسطة الفنيين والعمال بإدارة الإنارة العامة طبقًا للخطة المدرجة.جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ توجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف الجهود في أعمال النظافة، ورفع القمامة بنطاق مدن ومراكز محافظة مطروح.