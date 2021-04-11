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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

برلماني يطالب بزيادة منافذ السلع والرقابة على الأسعار خلال رمضان

الأحد 11/أبريل/2021 - 01:03 م
النائب محمد الرشيدي،
النائب محمد الرشيدي،
سعيدة عامر
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طالب النائب محمد الرشيدي، عضو لجنة العلاقات الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، والقيادي بحزب الشعب الجمهوري، الحكومة بزيادة منافذ البيع المدعمة التابعة لوزارة التموين، والتوسع فى سلسلة معارض "أهلا رمضان" لتوزيع السلع الغذائية ذات الجودة العالية بجميع أنواعها، وذلك لتخفيف العبء على المواطنين، بجانب الرقابة الجيدة على الأسعار منعا لتلاعب بعض التجار.

وأكد عضو مجلس الشيوخ، في بيان له، على ضرورة توفير كميات أكثر من المستلزمات الطبية والأدوية واسطوانات الأكسجين داخل مستشفيات العزل وتوفير كل احتياجات المرضى، بجانب ضرورة توفير كميات أكثر من اللقاح حتى يتم تطعيم أكبر عدد من المواطنين.

وأكد القيادي بحزب الشعب الجمهوري، ضرورة الإلتزام بكافة التعليمات والإجراءات الوقائية من قبل المواطنين ومنع التجمعات، ومراعاة التباعد الاجتماعي وذلك للحد من انتشار فيروس كورونا، بجانب ضرورة قيام الحكومة بتشديد الرقابة وتطبيق العقوبات على المخالفين من عدم ارتداء الكمامة وغيره.

ودعا عضو مجلس الشيوخ، المواطنين بضرورة الابتعاد عن التجمعات خلال شهر رمضان، خاصة في ظل زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وذلك بسبب الموجة الثالثة للفيروس، فضلا عن ضرورة عدم التزاحم على الأسواق لشراء المنتجات والمواد الغذائية، مؤكدًا توافر كل السلع بالأسواق، فلا ضرورة للتزاحم في الأماكن والأسواق منعا لزيادة نسبة الإصابات، في ظل التوقعات بزيادة الأعداد خلال الفترة المقبلة نتيجة التجمعات خلال الشهر الكريم.

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