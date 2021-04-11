111 معرض «أهلا رمضان» توفر السلع بتخفيضات 50% في بني سويف

قال المحاسب حسن القماش، مدير عام إدارة التجارة الداخلية بمديرية التموين والتجارة الداخلية ببني سويف، إنه استعدادا لاستقبال شهر رمضان المبارك تم تشغيل وافتتاح 111 فرعا لمعارض "أهلا رمضان" بتخفيضات تصل 50% على السلع الأساسية والاستراتيجية والغذائية والياميش واللحوم والدواجن.وأوضح القماش، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن إجمالي عدد المحال التجارية والهايبرات التابعة للقطاع الخاص المشاركة في معارض "أهلا رمضان" بلغت نحو 60 محلا تجاريا وهايبر، لافتا إلى أن تلك المعارض المنتشرة على مستوى المحافظة ستستمر حتى وقفة عيد الفطر المبارك لإتاحة الفرصة للمواطنين بشراء احتياجاتهم من السلع بأسعار مخفضة.