حبس عاطلين لحيازتهما 90 طربة حشيش بالعامرية

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وحيازة 90 طربة حشيش بقصد ترويجها على عملائهما، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.تلقى اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما "معلومات جنائية"، بمزاولة نشاط تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.وعقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين وألقي القبض عليهما، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على 90 طربة لمخدر الحشيش ومبلغ مالى و2 هاتف محمول، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ630،000 ألف جنيه تقريبًا.. تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التحقيقات.