طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان:

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان
الأحد 11/أبريل/2021 - 01:00 م
السيد عبد العالطباعة
في رمضان تكثر تساؤلات مرضى السكري عن كيفية أخذ أدوية السكري.
وطبقًا للأبحاث الجديدة عن داء السكري فسوف نقسِّم هؤلاء المرضى إلى3 فئات كما يقول الدكتور مصطفى فاروق السبيحي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد.
الفئة الأولى وهم المرضى الذين لا ينبغي لهم الصيام نهائيًا بسبب خطره الشديد على صحتهم ويجب عليهم الإفطار، وهؤلاء المرضى هم المصابون بالفشل الكلوي تحت الاستصفاء الدموي أو البريتوني أو من يعانون من القصور الكلوي وارتفاع نسبة الكرياتنين والبولينا وزيادة حموضة الدم.
وكذلك مَن يعانون من فشل وظائف الكبد المزمن وأيضًا المصابون بفشل وظائف القلب والذين يعانون من عدم استقرار ملحوظ في نسبة السكر بالدم بالزيادة المفرطة والنقصان الشديد وخصوصًا المرضى الذين يعانون من فقدان الشعور بأعراض انخفاض نسبة السكر بالدم، وكذلك المرضى المصابون بمضاعفات السكر الحادة كمرضى القدم السكري وتقرحاته غير الملتئمة والتهابات الجهاز البولي الصاعدة للكليتين وكذلك جميع المرضى النزلاء بالمستشفيات وتم دخولهم لأسباب مرضية مختلفة، وكبار السن أو الذين يعانون من تدهور قدراتهم العقلية والخرف الشديد.
الفئة الثانية
مرضى السكري من النوع الأول وهي الفئة التي يستوجب عليها التجربة أولًا لمدة يومين أو 3 أيام لمعرفة بمدى استطاعتهم الصيام ومن ثم الإقرار باستمرار الصيام أم لا.
مرضى السكري من النوع الثاني وهم المرضى المعالجون بعقار الأنسولين أكثر من 3 جرعات يوميًا وكذلك السيدات الحوامل اللاتي يعانين من سكري الحمل ولا تستخدمن الإنسولين كعلاج.
مرضى مضاعفات السكري الأولي أو البسيط على الكلى أو القلب أو أي عضو حيوي بالجسم وكذلك من حدث لهم غيبوبات سكرية كيتونية أو انخفاض شديد في سكر الدم مرات عديدة خلال الـ90 يوم السابقة لرمضان.
الفئة الثالثة
وهي التي يجب عليها الصيام مثل الشخص السليم وهم كل مرضى السكري (النوع الثاني) type II DM بدون مضاعفات أو أي أمراض أخرى مصاحبة multiple co morbid ويتم علاجهم بالحمية الغذائية أو إعطاء جرعة واحدة أو اثنتين من الأنسولين.
طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان:
«الميتفورمين» أو ما يُسمَّى «سيدوفاج» أو «جلوكوفاج» لا داعي لتقليل الجرعة في رمضان فإذا كانت الجرعة 500 جرام أو 850 جرامًا أو 1000 أو 1000 XR مرة واحدة فتأخذ أثناء الإفطار، أما إذا كانت مرتين فأثناء الإفطار والسحور.
وبالنسبة لمادة «الجليبنكلاميد» مثل الموجودة في «جلايبوفين» أو «جلايميت» أو «جلوكوفانس» فتكون جرعة الإفطار كما هي دون تغيير، أما جرعة السحور فتخفض إلى النصف وإذا انخفض السكر بالدم مع هذه الجرعة فنلغي جرعة السحور لحين انتهاء رمضان.
وبالنسبة للأدوية التي تحتوي على مادة «الجليكلازيد» مثل «ديامكرون إم آر 30 و60 و80» فتكون جرعتها كما هي، بمعنى إذا كانت مرة واحدة ستكون عند الإفطار أو إذا كانت مرتين ستكون مرة عند الإفطار وأخرى عند السحور، وإذا انخفضت نسبة السكر تنخفض الجرعة إلى مرة واحدة عند الإفطار ونصف جرعة عند السحور وإذا استمرت في الانخفاض نلغي جرعة السحور.
أما بالنسبة لمادة «البيوجليتازون» والمعروف تجاريًا بـ«أكتوس 15 أو 30 ملغم» ومادة DPP-4 مثل «الجانوميت» و«الجانوفيا» و«التراجينتا الجالفس والجالفس ميت» وكذلك «الفوركسيجا» و«الجارديانس» فيأخذ المريض نفس جرعة الأيام العادية عند الإفطار لأنها لا تسبب انخفاض نسبة السكر بالدم وكذلك الأقلام المنظمة للسكر والتي لا تحتوي على أنسولين مثل «الفيكتوزا» و«التروليسيتي» فتستخدم نفس الجرعات قبل رمضان.
أما بالنسبة للمعالجين بعقار الأنسولين طويل المفعول فيؤخذ مع الإفطار الأنسولين العكر أو «اللانتوس» أو «الليفيمير» فإذا كان يستخدم جرعة واحدة يوميًا فيتم تقليل الجرعة من 15 إلى 30% من قيمتها وإذا كانت تؤخذ مرتين فجرعة الإفطار كما هي، ويتم تقليل جرعة السحور للنصف.
أما بالنسبة للأنسولين قصير المفعول الأيبدرا أو النوفورابيد أو الهومولوج، فتكون الجرعة الأولى منه مع الإفطار كاملة مثلما قبل رمضان وجرعة الغداء قبل رمضان تلغي وجرعة السحور والتي كانت جرعة العشاء نقللها إلى النصف.
أما بالنسبة للأنسولين المخلوط والمعروف بـ«ميكستارد أو نوفو ميكس» فإذا كانت جرعة واحدة قبل رمضان تكون عند الإفطار وإذا كانت جرعتين تكون الأولى كاملة عند الإفطار والثانية تخفض بنسبة 25 إلى 50% عند السحور وإذا كان هناك جرعة ثالثة قبل رمضان عند الغداء وهذا نادر فتلغى في رمضان.
وطبقًا للأبحاث الجديدة عن داء السكري فسوف نقسِّم هؤلاء المرضى إلى3 فئات كما يقول الدكتور مصطفى فاروق السبيحي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد.
الفئة الأولى وهم المرضى الذين لا ينبغي لهم الصيام نهائيًا بسبب خطره الشديد على صحتهم ويجب عليهم الإفطار، وهؤلاء المرضى هم المصابون بالفشل الكلوي تحت الاستصفاء الدموي أو البريتوني أو من يعانون من القصور الكلوي وارتفاع نسبة الكرياتنين والبولينا وزيادة حموضة الدم.
وكذلك مَن يعانون من فشل وظائف الكبد المزمن وأيضًا المصابون بفشل وظائف القلب والذين يعانون من عدم استقرار ملحوظ في نسبة السكر بالدم بالزيادة المفرطة والنقصان الشديد وخصوصًا المرضى الذين يعانون من فقدان الشعور بأعراض انخفاض نسبة السكر بالدم، وكذلك المرضى المصابون بمضاعفات السكر الحادة كمرضى القدم السكري وتقرحاته غير الملتئمة والتهابات الجهاز البولي الصاعدة للكليتين وكذلك جميع المرضى النزلاء بالمستشفيات وتم دخولهم لأسباب مرضية مختلفة، وكبار السن أو الذين يعانون من تدهور قدراتهم العقلية والخرف الشديد.
الفئة الثانية
مرضى السكري من النوع الأول وهي الفئة التي يستوجب عليها التجربة أولًا لمدة يومين أو 3 أيام لمعرفة بمدى استطاعتهم الصيام ومن ثم الإقرار باستمرار الصيام أم لا.
مرضى السكري من النوع الثاني وهم المرضى المعالجون بعقار الأنسولين أكثر من 3 جرعات يوميًا وكذلك السيدات الحوامل اللاتي يعانين من سكري الحمل ولا تستخدمن الإنسولين كعلاج.
مرضى مضاعفات السكري الأولي أو البسيط على الكلى أو القلب أو أي عضو حيوي بالجسم وكذلك من حدث لهم غيبوبات سكرية كيتونية أو انخفاض شديد في سكر الدم مرات عديدة خلال الـ90 يوم السابقة لرمضان.
الفئة الثالثة
وهي التي يجب عليها الصيام مثل الشخص السليم وهم كل مرضى السكري (النوع الثاني) type II DM بدون مضاعفات أو أي أمراض أخرى مصاحبة multiple co morbid ويتم علاجهم بالحمية الغذائية أو إعطاء جرعة واحدة أو اثنتين من الأنسولين.
طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان:
«الميتفورمين» أو ما يُسمَّى «سيدوفاج» أو «جلوكوفاج» لا داعي لتقليل الجرعة في رمضان فإذا كانت الجرعة 500 جرام أو 850 جرامًا أو 1000 أو 1000 XR مرة واحدة فتأخذ أثناء الإفطار، أما إذا كانت مرتين فأثناء الإفطار والسحور.
وبالنسبة لمادة «الجليبنكلاميد» مثل الموجودة في «جلايبوفين» أو «جلايميت» أو «جلوكوفانس» فتكون جرعة الإفطار كما هي دون تغيير، أما جرعة السحور فتخفض إلى النصف وإذا انخفض السكر بالدم مع هذه الجرعة فنلغي جرعة السحور لحين انتهاء رمضان.
وبالنسبة للأدوية التي تحتوي على مادة «الجليكلازيد» مثل «ديامكرون إم آر 30 و60 و80» فتكون جرعتها كما هي، بمعنى إذا كانت مرة واحدة ستكون عند الإفطار أو إذا كانت مرتين ستكون مرة عند الإفطار وأخرى عند السحور، وإذا انخفضت نسبة السكر تنخفض الجرعة إلى مرة واحدة عند الإفطار ونصف جرعة عند السحور وإذا استمرت في الانخفاض نلغي جرعة السحور.
أما بالنسبة لمادة «البيوجليتازون» والمعروف تجاريًا بـ«أكتوس 15 أو 30 ملغم» ومادة DPP-4 مثل «الجانوميت» و«الجانوفيا» و«التراجينتا الجالفس والجالفس ميت» وكذلك «الفوركسيجا» و«الجارديانس» فيأخذ المريض نفس جرعة الأيام العادية عند الإفطار لأنها لا تسبب انخفاض نسبة السكر بالدم وكذلك الأقلام المنظمة للسكر والتي لا تحتوي على أنسولين مثل «الفيكتوزا» و«التروليسيتي» فتستخدم نفس الجرعات قبل رمضان.
أما بالنسبة للمعالجين بعقار الأنسولين طويل المفعول فيؤخذ مع الإفطار الأنسولين العكر أو «اللانتوس» أو «الليفيمير» فإذا كان يستخدم جرعة واحدة يوميًا فيتم تقليل الجرعة من 15 إلى 30% من قيمتها وإذا كانت تؤخذ مرتين فجرعة الإفطار كما هي، ويتم تقليل جرعة السحور للنصف.
أما بالنسبة للأنسولين قصير المفعول الأيبدرا أو النوفورابيد أو الهومولوج، فتكون الجرعة الأولى منه مع الإفطار كاملة مثلما قبل رمضان وجرعة الغداء قبل رمضان تلغي وجرعة السحور والتي كانت جرعة العشاء نقللها إلى النصف.
أما بالنسبة للأنسولين المخلوط والمعروف بـ«ميكستارد أو نوفو ميكس» فإذا كانت جرعة واحدة قبل رمضان تكون عند الإفطار وإذا كانت جرعتين تكون الأولى كاملة عند الإفطار والثانية تخفض بنسبة 25 إلى 50% عند السحور وإذا كان هناك جرعة ثالثة قبل رمضان عند الغداء وهذا نادر فتلغى في رمضان.
طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان
طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان
طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان
طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان