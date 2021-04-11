في رمضان تكثر تساؤلات مرضى السكري عن كيفية أخذ أدوية السكري.وطبقًا للأبحاث الجديدة عن داء السكري فسوف نقسِّم هؤلاء المرضى إلى3 فئات كما يقول الدكتور مصطفى فاروق السبيحي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد.الفئة الأولى وهم المرضى الذين لا ينبغي لهم الصيام نهائيًا بسبب خطره الشديد على صحتهم ويجب عليهم الإفطار، وهؤلاء المرضى هم المصابون بالفشل الكلوي تحت الاستصفاء الدموي أو البريتوني أو من يعانون من القصور الكلوي وارتفاع نسبة الكرياتنين والبولينا وزيادة حموضة الدم.وكذلك مَن يعانون من فشل وظائف الكبد المزمن وأيضًا المصابون بفشل وظائف القلب والذين يعانون من عدم استقرار ملحوظ في نسبة السكر بالدم بالزيادة المفرطة والنقصان الشديد وخصوصًا المرضى الذين يعانون من فقدان الشعور بأعراض انخفاض نسبة السكر بالدم، وكذلك المرضى المصابون بمضاعفات السكر الحادة كمرضى القدم السكري وتقرحاته غير الملتئمة والتهابات الجهاز البولي الصاعدة للكليتين وكذلك جميع المرضى النزلاء بالمستشفيات وتم دخولهم لأسباب مرضية مختلفة، وكبار السن أو الذين يعانون من تدهور قدراتهم العقلية والخرف الشديد.الفئة الثانيةمرضى السكري من النوع الأول وهي الفئة التي يستوجب عليها التجربة أولًا لمدة يومين أو 3 أيام لمعرفة بمدى استطاعتهم الصيام ومن ثم الإقرار باستمرار الصيام أم لا.مرضى السكري من النوع الثاني وهم المرضى المعالجون بعقار الأنسولين أكثر من 3 جرعات يوميًا وكذلك السيدات الحوامل اللاتي يعانين من سكري الحمل ولا تستخدمن الإنسولين كعلاج.مرضى مضاعفات السكري الأولي أو البسيط على الكلى أو القلب أو أي عضو حيوي بالجسم وكذلك من حدث لهم غيبوبات سكرية كيتونية أو انخفاض شديد في سكر الدم مرات عديدة خلال الـ90 يوم السابقة لرمضان.الفئة الثالثةوهي التي يجب عليها الصيام مثل الشخص السليم وهم كل مرضى السكري (النوع الثاني) type II DM بدون مضاعفات أو أي أمراض أخرى مصاحبة multiple co morbid ويتم علاجهم بالحمية الغذائية أو إعطاء جرعة واحدة أو اثنتين من الأنسولين.طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان:«الميتفورمين» أو ما يُسمَّى «سيدوفاج» أو «جلوكوفاج» لا داعي لتقليل الجرعة في رمضان فإذا كانت الجرعة 500 جرام أو 850 جرامًا أو 1000 أو 1000 XR مرة واحدة فتأخذ أثناء الإفطار، أما إذا كانت مرتين فأثناء الإفطار والسحور.وبالنسبة لمادة «الجليبنكلاميد» مثل الموجودة في «جلايبوفين» أو «جلايميت» أو «جلوكوفانس» فتكون جرعة الإفطار كما هي دون تغيير، أما جرعة السحور فتخفض إلى النصف وإذا انخفض السكر بالدم مع هذه الجرعة فنلغي جرعة السحور لحين انتهاء رمضان.وبالنسبة للأدوية التي تحتوي على مادة «الجليكلازيد» مثل «ديامكرون إم آر 30 و60 و80» فتكون جرعتها كما هي، بمعنى إذا كانت مرة واحدة ستكون عند الإفطار أو إذا كانت مرتين ستكون مرة عند الإفطار وأخرى عند السحور، وإذا انخفضت نسبة السكر تنخفض الجرعة إلى مرة واحدة عند الإفطار ونصف جرعة عند السحور وإذا استمرت في الانخفاض نلغي جرعة السحور.أما بالنسبة لمادة «البيوجليتازون» والمعروف تجاريًا بـ«أكتوس 15 أو 30 ملغم» ومادة DPP-4 مثل «الجانوميت» و«الجانوفيا» و«التراجينتا الجالفس والجالفس ميت» وكذلك «الفوركسيجا» و«الجارديانس» فيأخذ المريض نفس جرعة الأيام العادية عند الإفطار لأنها لا تسبب انخفاض نسبة السكر بالدم وكذلك الأقلام المنظمة للسكر والتي لا تحتوي على أنسولين مثل «الفيكتوزا» و«التروليسيتي» فتستخدم نفس الجرعات قبل رمضان.أما بالنسبة للمعالجين بعقار الأنسولين طويل المفعول فيؤخذ مع الإفطار الأنسولين العكر أو «اللانتوس» أو «الليفيمير» فإذا كان يستخدم جرعة واحدة يوميًا فيتم تقليل الجرعة من 15 إلى 30% من قيمتها وإذا كانت تؤخذ مرتين فجرعة الإفطار كما هي، ويتم تقليل جرعة السحور للنصف.أما بالنسبة للأنسولين قصير المفعول الأيبدرا أو النوفورابيد أو الهومولوج، فتكون الجرعة الأولى منه مع الإفطار كاملة مثلما قبل رمضان وجرعة الغداء قبل رمضان تلغي وجرعة السحور والتي كانت جرعة العشاء نقللها إلى النصف.أما بالنسبة للأنسولين المخلوط والمعروف بـ«ميكستارد أو نوفو ميكس» فإذا كانت جرعة واحدة قبل رمضان تكون عند الإفطار وإذا كانت جرعتين تكون الأولى كاملة عند الإفطار والثانية تخفض بنسبة 25 إلى 50% عند السحور وإذا كان هناك جرعة ثالثة قبل رمضان عند الغداء وهذا نادر فتلغى في رمضان.