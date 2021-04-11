مكتبة الإسكندرية تطلق برنامج تعليم الهيروغليفية لمعلمي الصف الرابع الابتدائي

نظمت مكتبة الإسكندرية دورات تدريبية لتعليم الهيروغليفية لمدرسي الدراسات الاجتماعية للصف الرابع الابتدائي، في إطار التعاون بين مكتبة الإسكندرية ممثلة في مركز دراسات الخطوط ومديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ممثلة في الإدارة العامة للتعليم العام- تنمية الموارد المدرسية.تهدف الدورات إلى تزويد مدرسي الدراسات الاجتماعية بالمرحلة الابتدائية بالمستجدات العلمية في مجالي اللغة المصرية القديمة، والتعرف على أحدث النظريات العلمية التي تساهم في دعم العملية التعليمية للارتقاء بمستوى الطلاب، والذي يؤثر بشكل واضح على رفع مستواهم الدراسي والعلمي. كذلك تأتي تفعيلًا واتساقًا مع رؤية مصر 2030؛ الخاصة بالتعليم قبل الجامعي، التي أُسِّست لرعاية الموهوبين لتزويدهم بتعليم عالٍ في مجالات المعرفة والمهارات المتقدمة؛ وتشجيعًا لطلبة المدارس على البحث.كما تأتي هذه الدورات في سياق قيام وزارة التربية والتعليم بتدريس الهيروغليفية لطلاب الصف الرابع الابتدائي، وانطلاقًا من الإيمان الراسخ لدى مكتبة الإسكندرية بأن دراسة اللغة المصرية القديمة أمر أساسي لفهم الحضارة المصرية القديمة ولتعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية لدي أبنائها. وقد تم تصميم الدورات لتدعم فهم الحضارة المصرية القديمة، وتعلم المبادئ الأولى لفهم اللغة المصرية القديمة، مع دراسة بعض الجمل والقواعد البسيطة، مثل العلامات الهيروغليفية البسيطة، وقراءة أسماء الملوك والنبلاء والتعرف على القواعد الأساسية التي تقوم عليها اللغة المصرية القديمة.جدير بالذكر أن مركز دراسات الخطوط بمكتبة الإسكندرية، قد أصدر كتاب "كلمات من الحياة في مصر القديمة الهيروغليفية للأطفال" باللغة العربية والإنجليزية؛ حيث يناسب الكتاب الفئة العمرية من 9 حتى 14 عامًا وهي الفئة الأكثر استيعابًا للمادة العلمية المتاحة به.وفي السياق ذاته، يستمر مركز دراسات الخطوط قي تقديم دورات تعليم اللغة المصرية القديمة بخطوطها المختلفة: الهيروغليفية، والهيراطيقية، والديموطيقية، وذلك من عام 2006، وحتى الآن.