رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 11 أبريل 2021 الموافق 29 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

جاء بنظام القرعة.. تعرف على البابا ميخائيل الإسكندري الـ71

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:58 م
البابا تواضروس الثاني
البابا تواضروس الثاني
جرجس صفوت
طباعة
تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم الاحد، بذكرى نياحة البابا ميخائيل الاسكندرى الـ71.

وقال كتاب التاريخ الكنسي، المعروف بـ"السنكسار"، إن في مثل هذا اليوم من سنة 862 ش ( 29 مارس 1146 م ) تنيح الأب القديس البابا ميخائيل الحادي والسبعون من بطاركة الكرازة المرقسية وقد اشتاق إلى السيرة الطاهرة فترهب بدير القديس مقاريوس.

واضاف:"ولبث في البرية إلى سن الشيخوخة في سيرة صالحة مرضية. فلما تنيح البابا غبريال السبعون. قضي الأساقفة والكهنة والأراخنة ثلاثة شهور في البحث عمن يصلح خلفا له وتقدم لترشيح نفسه راهب من دير القديس مقاريوس يدعي يوأنس بن كدران يعاونه في ذلك الأنبا يعقوب أسقف طنطا. إلا أن أساقفة الصعيد وكهنة الإسكندرية وأراخنة مصر لم يقبلوا ذلك، أخيرا اتفق الجميع علي اختيار ثلاثة من الرهبان وهم. يوأنس أبو الفتح. وميخائيل من دير القديس مقاريوس. وسليمان الدخياري من دير البرموس".

وتابع: "وألقوا قرعة بينهم فأصابت الراهب ميخائيل فرسموه بطريركا في 5 مسري سنة 861 ش ( 29 يوليه سنة 1145 م ) وكان شيخا جليلا محبا للفقراء والمساكين. واتخذ له كاتبا يحرر له ما يرسله إلى الأساقفة والكهنة من العظات والتعاليم. ولما مرض توجه إلى دير القديس مقاريوس وهناك تنيح بسلام بعد أن أقام على الكرسي ثمانية شهور ".

موضوعات متعلقة

بالتفاصيل.. أسرار اختراق جماعات الإسلام السياسى والإخوان لدول الغرب

«استمرار البرودة».. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس

النيابة: من الجائز مغادرة سائق القطار الإسبانى ومساعده كابينة القيادة بحادث سوهاج

«انتقاما لشرفه».. سائق يقتل مسجل خطر حاول اغتصاب زوجته في الشارع بالمنوفية


الصور

image description

ورشة عمل عن «الفهرسة الآلية» بجامعة أسيوط

image description

جامعة أسيوط تسلم 24 شهادة إعفاء من التجنيد لبعض الطلاب

image description

تعاون مشترك بين جامعة أسيوط ومديرية الأوقاف لتأهيل وتدريب الواعظين

image description

سيدات ينسجن السجاد كلوحة فنية (صور)

image description

وكيل صحة دمياط يتفقد أقسام العزل بمستشفيات المحافظة (صور)

الأكثر قراءة

أسعار الدواجن اليوم الأحد 11-4-2021

مصدر بـ«الصحة»: وصول 4 ملايين جرعة من لقاح أسترازينيكا خلال شهر

«الصحة العالمية» تعلن إرشادات التعامل مع كورونا خلال رمضان الأربعاء

تعرض مصر لكتل هوائية سامة من غاز ثاني أكسيد الكبريت؟.. الحكومة توضح

إنفوجراف

image description

أسبوع الانتصارات الكبرى

image description

10 محاور مغلقة لنقل المومياوات الملكية اليوم

image description

22 مومياء.. ملوك مصر فى « الموكب الذهبى»

image description

أنا المصري.. المشاركين في حفل نقل المومياوات (إنفوجراف)

نجم الساعة

كل ما تريد معرفته عن ياسين السقا.. رفض الاحتراف فى أتلتيكو مدريد ولا يشبه والده

منوعات

طريقة تنظيم أدوية السكر في رمضان

إتاحة التطعيم في فرنسا لمن تزيد أعمارهم عن 55 عاما

كوريا الجنوبية توقف عمل النوادي والحانات

21 عاملًا «فى ورطة» داخل منجم صينى

أيام زمان

ألاعيب الرجال فى حياة أصالة وأنغام.. كيف أدت لقطيعتهما؟

«يا صالح أفندي».. حكاية موسيقار الأجيال مع صاحب «ليه يا بنفسج»

«القاهرة - كابول».. الحياة السرية لقادة التطرف في الكهوف والجبال

أهل الفن يجيبون.. لو نفيت إلى جزيرة فماذا تحمل معك؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
الدوبلير
ماجد حبته
دمية الإخوان.. ورئيسان تونسيان
د.أحمد الخميسى
يا ملطشة القلوب
د.كريمة الحفناوى
الهيئة الإنجيلية والمعايير الأخلاقية لدعم العيش المشترك
المزيد

الثقافة

وسط حضور من شباب القراء.. «ونس» تبدأ احتفالاتها باليوم العالمي للكتاب

التنمية الثقافية يقيم 70 فعالية فنية بمراكز الإبداع بالقاهرة والإسكندرية

صدور المجموعة القصصية «يحدها من الشمال» لليمنية سهير السمان

اليوم.. قاعة دروب تستضيف جاليري المعرض الجماعي لصيف 2021