مشروع سد صيني ضخم يثير قلقا في الهند

تعتزم الصين بناء سد عملاق على نهر براهمابوترا في التيبت ينتج كهرباء بقدرة تفوق بثلاثة أضعاف طاقة سد الممرات الثلاثة، أكبر سدود العالم، في مشروع عملاق يثير مخاوف أنصار البيئة وكذلك الهند المجاورة.وحدد موقع المشروع على ارتفاع يفوق 1500 متر في أطول وأعمق واد في العالم، حيث يلتفّ نهر براهمابوترا حول جبال الهيملايا المهيبة، فينعطف ويتجه جنوبا غربا نحو الهند ثم بنغلادش حيث يصبّ في نهر الغانج قبل الوصول إلى البحر.وعند هذا المنعطف تحديدا في منطقة ميدوغ، تعتزم الصين بناء السد العملاق الذي سيطغى على سدد الممرات الثلاثة على نهر يانغتسي، والذي حققت الصين نفسها من خلاله الرقم القياسي العالمي لأكبر سد تبلغ طاقته 22،5 مليون كيلوواط "فقط".وتنص الخطة الخمسية لفترة 2021-2025 التي أقرها البرلمان الصيني في مطلع مارس على "بناء قاعدة كهرمائية في المجرى السفلي ليارلونغ تسانغبو"، وهو اسم نهر براهمابوترا باللغة التيبتية.ولم تحدد الصين ميزانية لهذا المشروع ولا جدول زمنيا، كما لم تحسم تفاصيله التقنية.