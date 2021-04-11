مقتل 3 من «داعش» في ديالي العراقية

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق مقتل ثلاثة عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية في محافظة ديالي.وقال نائب قيادة العمليات المشتركة الفريق عبد الأمير الشمري - في تصريح أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد إن عملية أمنية كبرى انطلقت اليوم بمشاركة تشكيلات من الجيش والحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وباسناد من القوات الجوية لتطهير سلسلة جبال حمرين والمناطق المحيطة بمحافظة ديالي.وأضاف الشمري أن الطائرات العراقية المقاتلة قصفت وكرا لتنظيم "داعش"؛ مما أسفر عن مقتل ثلاثة عناصر من التنظيم الإرهابي.