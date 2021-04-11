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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

مطار برج العرب يستقبل 94 رحلة جوية اليوم

الأحد 11/أبريل/2021 - 12:59 م
مطار برج العرب
مطار برج العرب
محمود السعدى
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يستقبل مطار برج العرب الدولي، طوال اليوم الأحد، 94 رحلة داخلية ودولية تنقل 16 ألف راكب بمختلف الجنسيات، في إطار حرص وزارتي السياحة والطيران على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد في ظل الظروف الصحية الراهنة التي يشهدها العالم.

وتُواصل السلطات المختصة بمطار برج العرب الدولي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المتبعة بكل الرحلات خلال السفر والوصول وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي "الإياتا"، ومنظمة الصحة العالمية لضمان سلامة المسافرين وأطقم الطائرات والعاملين بالمطارات.

كان مطار برج العرب قد حصل الفترة الماضية على شهادة الاعتماد الصحي للسفر الآمن التي يمنحها مجلس المطارات الدولي "ACI"، ضمن برنامج الاعتماد الصحي للمطارات "AH"، بما يضمن توفير رحلات آمنة لجميع المسافرين، وبما يتوافق مع المعايير الدولية وضوابط السلامة والصحة المهنية التي وضعها كل من مجلس المطارات الدولي "ACI" والمنظمة الدولية للطيران المدني.

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